لأول مرة.. الواقع الافتراضي في مهرجان القاهرة السينمائي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

على امتداد البساط الأحمر لافتتاح الدورة الـ 40 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي تهادت مجموعة من أشهر نجوم السينما في الشرق الأوسط ، معهم مجموعة وجوه أخرى تـَحضر المهرجان لأول مرة.

فقد جرت تغييرات في برنامج المهرجان هذا العام ليستوعب ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى أحدث التقنيات ذات الصلة بالسينما مثل أفلام الواقع الافتراضي.

ويحضر المهرجان، الذي يستمر بين 20 و 29 نوفمبر تشرين الثاني الجاري، نجوم من أنحاء العالم العربي.

وقالت مترجمة للغة الإشارة نقلا عن ضيفة من ذوي الاحتياجات الخاصة تدعى مادونا "هي مبسوطة أن الفرصة دي أُتيحت للصم أول مرة في العالم فهي مبسوطة جدا إنها جات (جاءت) المهرجان السنة دي".

ويفيد الموقع الالكتروني لمهرجان القاهرة السينمائي أن دورة هذا العام استقبلت 2200 فيلم مؤهل بينها 790 فيلما روائيا و167 فيلما وثائقيا ونحو 1300 فيلم قصير. وتنتمي هذه الأفلام لأكثر من 120 دولة.

المزيد:

انطلاق الدورة السادسة لمهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل