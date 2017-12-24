مهرجان الشارع الثقافي في الرياض

اخبار الآن | الرياض -المملكة العربية السعودية

شارعٌ ثقافيٌ في مدينة الرياض ، على جانبيه ترى تنوع ثقافة المجتمع السعودي . فبين الثقافة والتسلية والترفية ترى بعينيك ابداع الشباب السعودي الذي شكل لوحةً ثقافيةٍ لمجتمعٍ شغوفٍ بالثقافة .

توقفنا عند ريشةٍ لا تتوقف ، ترسمُ حباً ، وتحاربُ تطرفاً . وتنثر ألوان الحياةِ لتعيش الحياة ، وتعبر عن مستقبلٍ مشرقٍ ، وحياةٍ مليئة بالعمل والنجاح . تكتفي بنظرات الناس للوحاتها ، وتراقب الابتسامات لعل ما ترسمه يبهج الآخرين .

التراث جزء مهم من حضارتنا وتاريخنا ، فلم تنسى الفنانة التشكيلة فوزية العماري تراث أجدادها حتى أدخلت ذلك في لوحاتها ، لتُحيي للناس ذكريات قديمة .

وفي المقابل بادرت ناحة سعودية بإشراك الناس في عملها ، فليس النحت لخيالها فقط . بل جعلت أنامل الناس تنحت مشاعرهم تجاه وطنهم على أوراق شجرة أسمتها شجرة وطن

وفي جانبٍ آخر اصطف كثيرٌ من زوار المهرجان على القسم الصحي والذي جُهز بكوادر طبية تقوم بتوعية الزوار على الكثير من الأمراض ونشر كُتيبات ومنشورات توعوية تُعزز الثقافة التوعيوية لدى المجتمع .

أجواء الشتاء الباردة ازدادت جمالاً بهذه الفعاليات التي تقدمها أمانة مدينة الرياض . والتي تنوعت بين الثقافةوالترفيه ، حتى جلبت الكثير من الزوار من داخل العاصمة ومن خارجها .

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