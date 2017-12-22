رياضة تسلق الصخور تلقى رواجا في السعودية

أخبار الآن | السعودية - (خاص)

تعتبر رياضة تسلق الصخور أحد أكثر الرياضات صعوبة وخطورة الا انها بدأت تلقى رواجا في السعودية من خلال مجموعة من المتسلقين الشباب والفتيات الذين كونوا مع بعضهم رابطة التسلق السعودية .

وتعرف رياضة تسلق الصخور بأنها تسلق لسفوح الجبال أو الجدران أو ما يعرف بالجرف ، وهي تلقى انتشارا في الدول الغربية ولكن اليوم أصبحت هواية لبعض الشباب في السعودية ..

تختلف رياضة تسلق الصخور عن تسلق الجبال حيث تشتمل على استخدام الحبال واليدين والارجل معاً وتشتمل على أنواع متعددة

قبل الخروج للجبال الطبيعية يتدرب فريق رابطة التسلق السعودية وكل من يرغب الانضمام للرابطة على أيدي مدربين ماهرين وفي مراكز متخصصة وعلى جدارية كبيرة تعتبر أول جدارية للتسلق الاحترافي والموجودة داخل أكاديمية وعد في مدينة جدة

تحتوي جدارية التدريب على مسارات تتدرج من الأسهل الى الأصعب ليتمكن المتدربون من في التدريب على عملية التسلق ضمن أي بيئة خطرة

رغم كون هذه الرياضة من الرياضات الخطيرة الا أنها تلقى اهتماما كبيرا من الفتيات السعوديات اللواتي يتلقين تدريباتهن بكل احترافية ويمارسن هذه الرياضة ايضا في الهواء الطلق في الصحراء وعلى جدران الصخور

التختيمة كما شاهدنا يحتاج هذا النوع من الرياضات درجة كبيرة من الأمان والتدريب العالي لكي لا تحدث أي خطورة تذكر .