داعش من وهم الخلافة إلى طوابير الاستسلام

أخبار الآن | الباغوز- دير الزور - سوريا (روناك شيخي)

مئات من مسلحي تنظيم داعش معظمهم من جنسيات أجنبية سلموا أنفسهم مع أسرهم لقوات سوريا الديمقراطية بالقرب من الباغوز، حيث يتوقع أن يكون العدد المتبقي في الداخل قليلاً جداً، لتواصل بذلك قوات سوريا الديمقراطية معركتها الأخيرة ضد داعش في جيبه الاخير في ريف دير الزور.

من وهم الخلافة الى طوابير الاستسلام هذه هي المشاهد الاخيرة لنهاية تنظيم داعش في شرق الفرات.

مجموعة من النساء والاطفال خرجوا من الباغوز اخر القرى التي يسيطر عليها تنظيم داعش فضلا عن اعداد تقدر بالمئات لعناصر التنظيم الذين استسلموا لقوات سوريا الديمقراطية.

في صفوف متراصة يجلس عناصر داعش الذين سلموا انفسهم ومن بينهم ابو محمد الذي يشرح لنا حجم الضعف الذي وصل اليه التنظيم.

أبومحمد: يقول ان تنظيم داعش سقط لأنه أصيب بالضعف ولم يعد لديه أي قوة.

وفي ذات المكان يجلس احمد الذي كان مسجونا لدى داعش وفي ذاكرته تفاصيل سيئة عن معاناته.

احمد : يقول ان سجن تنظيم داعش يحتوي على أشخاص مختلفين وانا كنت مع المدنين وجميع التهم الموجهة لنا هي الارتداد كان الوضع سيئ جدا حيث وضعونا في سيارات متنقلة كان تعتبر كسجون متنقلة أيام الحرب والحصار عوضا عن السجون العادية التي كنا فيها قبل عدة أشهر وكل سجن كان يحوي حوالي خمس وعشرين شخص ولم نكن نعرف اين يأخذنا.

مجموعة من عناصر التنظيم الاجانب من الصين يجلسون خلف بعضهم البعض ويظهرون رغبتهم في عدم العودة الى وطنهم

عبد الرحمن التركستاني : الذي لا يعرف اللغة العربية جيدا يقول انه كان يدرس علوم الدين والأطفال وهو لا يرغب بالعودة الى تركستان لأنه خائف ويفضل البقاء في أي مكان الا بلده .

في جهة اخرى من بلدة الباغوز تستمر المعارك بين قوات سوريا الديمقراطية وباقي عناصر التنظيم المتبقين في الداخل ويتوقع قادة القوات الديمقراطية انتهاء المعارك في الايام القليلة المقبلة بعد اجلاء اغلب من تبقى في الداخل.

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