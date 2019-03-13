آخر ليالي داعش في الباغور.. كيف تبدو!

أخبار الآن | الباغوز - دير الزور - سوريا (روناك شيخي)

ليلة حمراء يشهدها تنظيم داعش في ساعاته الاخيرة شرق الفرات. السنة اللهب تتصاعد عاليا مع قصف مكثف لطيران التحالف ورشقات النار من فوهات اسلحة قوات سوريا الديمقراطية.

على تلة الباغوز يرابط القيادي عادل جودي ويراقب الوضع عن كثب ليحدثنا عن اخر التطورات.

يقول عادل جودي القيادي في قوات سوريا الديمقراطية: "من أعلى جبل الباغوز قمنا بإعطاء داعش مهلة للخروج وتسليم أنفسهم وقد أنتهتم نذو البارحة واليوم بدنا القصف منذو الساعة السادسة وعشرون دقيقة والقتال مستمر ليس لدينا جدول زمني لانتهاء المعركة ربما تنتهي خلال الساعات أو الأيام المقبلة".

القنابل الضوئية تشعل السماء وتضيء الارض لرصد اى تحرك لتنظيم داعش داخل معقله الاخير، وعلى الارض انفجارات ضخمة احدثتها احد ضربات التحالف لمخازن اسلحة التنظيم.

في النهار الاشتباكات تبدو متقطعة حيث يقول عدنان عفرين القيادي في قوات سوريا الديمقراطية انهم يتقدمون ببطء بسبب صغر حجم المساحة التي يسيطر عليها داعش.

يقول عدنان عفرين القيادي في قوات سوريا الديمقراطية: "إن العمليات العسكرية مستمرة ضد تنظيم داعش من قبل قواتنا ارضا والتحالف جوا , نتقدم ببطء بسبب صغر المساحة التي يسيطر عليها التنظيم وخشية القناصين والالغام".

قوات سوريا الديمقراطية تصل الليل بالنهار في قصف مستمر محاولة منها حسم هذه المعركة في اقرب وقت ممكن لانهاء تنظيم ارعب العالم لسنوات.

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