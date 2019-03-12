سوريا الديمقراطية: قتل 38 من داعش في الباغوز

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية قتل 38 من مسلحي داعش في المعارك الأخيرة في الباغوز على الحدود العراقية.

وقال مصطفى بالى، المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية على تويتر إن القوات قتلت العشرات فى اشتباكات مستمرة مع مقاتلى التنظيم الإرهابى فى الباغوز بشرق سوريا وعثرت على مستودع أسلحة تابع للتنظيم.

في ذات السياق، قال بالي، إن مقاتلي التنظيم حاولوا شن هجمات انتحارية، وأن أحد مقاتلى قوات سوريا الديمقراطية قتل وأصاب 4 أخرين فى الاشتباكات التي وقعت الاثنين.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية إن قواتها واجهت إطلاق نار من قناصة، بالإضافة إلى ألغام أرضية مضيفة أنها تتقدم ببطء لتفادي وقوع خسائر، مشيرة إلى أن أفراد داعش يتحصنون في المنطقة.

وذكرت الديمقراطية أن ضربات جوية للتحالف الدولي دمرت مخازن ومركبات لداعش في الباغوز.

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