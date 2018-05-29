بن دردف: اغني الراب لانه من اصدق الفنون

أخبار الان | بنغازي -ليبيا ( محمد البوسيفي)

عيسى بن دردف، من سكان حي السلماني في مدينة بنغازي، اتخذ من تأليف أغاني الراب ملجأ له، ليعبر عن شعوره بما يحدث في بلاده.

حبه للكتابة و شغفه بها دفعه لكتابة كلمات تحاكي واقع المعاش كمغني راب ليبي عيسى بن له شعبية كبيرة بين الليبيين لما تحمله اغانيه من وصف واقعي لما يحدث في ليبيا و يعبر عنها بطريقته المتميزة

يُؤدي الشاب الليبي من حي السلماني في بنغازي الذي ذاع صيته بين مغني الراب في ليبيا والعالم العربي عيسى أغاني الراب التي يستلهم قصصها من الأحداث التي تجري في ليبيا وتفاصيل الواقع هناك، ويكتب كلماتها بنفسه حيث ينتقيها بحرفية ومهارة لإيصال صوته وصوت الشباب على الأخص في ليبيا؛ أحلامهم وآمالهم وطموحاتهم.

اعماله الفنية تحمل رسائل هادفة فيختار عيسى الكلمات المناسبة و يضيف عليها تفاصيل مهمة و معلومات قيمة كما يسهب في الشرح المفصل للقضايا التي يتطرق اليها لتحفيز الشباب و بث الامل فيهم واستدراك ما فات والبدء بتغيرالواقع نحو الافضل .



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