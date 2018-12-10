كيف يرد الإيغور على اتهامات الصين لهم بانتهاج التطرف؟

أخبار الآن | امستردام - هولندا (حصري)

بعدما استعرض في مقابلة سابقة صورا لأقارب له في معسكرات الصين و سجونها و ذلك بسبب اتصالات هاتفية لجأنا مرة جديدة الى عيسى ثابت الإيغوري الذي يعيش في هولندا لنطرح سلسلة تساؤلات وللحصول على أجوبة بشأن سلسلة اتهامات تطلقها الصين ضد الإيغور.

سألناه عن كيفية تبريره لمشاركة الكثير من الإيغور في معارك سوريا فأكد ان مشاركة بعض الافراد في معارك سوريا لا تمثل 30 مليون نسمة من الإيغور يتعرضون للترهيب في سجون الصين التي اتهمها بدفع هؤلاء الى سوريا وتسهيل مهمتهم لتبرير الحملة الشرسة على الإيغور و لتبرير حملة الإضطهاد التي يتعرضون لها.

ثابت شدد على ان ثقافة الإيغور بعيدة كل البعد من التطرف و الإرهاب و ان الإيغور لا يسعون للإنفصال و انما يريدون التعايش مع الآخرين الا ان الصين لا تريدهم ان يهنأوا بالسلام.

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