لأول مرة.. صور تُظهر الإيغور بمعسكرات شينجيانغ

أخبار الآن - دبي - الإمارات العربية المتحدة (جمال لعريبي)

مواصلة لبحثنا الدائم عن ما يحدث للإيغور المسلمين في إقليم شينجيانغ ومحاولة تسليط الضوء على ما يحدث من تجاوزات في حق الأقلية المسلمة.

هذه الصور وصلتنا من امين عام جمعية تركستان الشرقية للتعليم والمعارف فى هولاندا - عيسى ثابت - إيغوري إختار إسماً عربيا ويعيش في هولندا منذ سنتين

بحسب ثابت فإن إقليم كردستان الشرقية يضم 12 ولاية وومدينتان كبيرتان.

الصور المرفقة تم اتقاطها من قبل ناشطين إيغوريين ثم تم إرسالها وتداولها بين الناشطين الإيغور وهي تعرض لأول مرة في الإعلام العربي.. وقد صورة في الأشهر الماضية

إذ تم التقاطها (مع مقاطع فيديو) في أربع ولايات من أصل 12 وهي تحديداً (حسب المصدر)

- كورلا وأقصو وغولجا وخوتن.. وتظهر الصور حياة المسلمين داخل هذه المعسكرات التي يقول بأنهه تبلغ 160 معسكر تضم أكثر من مليون شخص من نساء وأطفال ورجال من كافة الأعمار وليس من عمر محدد كما يذكر في الإعلام.

وتظهر الصور كيف يتم فرض العقيدة الشيوعية على المعتقلين من حيث تعليمهم المبادئ أو تحفيظهم أناشيد الشيوعية حتى في الفيدوهات المرفقة كيف أرغم أحدهم على الإحتفال بالزفاف وهما يرتديان اللباس الأحمر وهو لون شعار الشيوعية.

مقاطع الفيديو كما ذكرت التقطها ناشطون إيغور عبر هواتفهم وهي تظهر إما المعسكرات من الخارج أو بعضها من الحياة في داخلها هذا ما رصناه لكم في هذا التقرير من التجاوزات الحاصلة في حق الإيغور المسلمين و سنوافيكم بالمزيد في التقارير القادمة.

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