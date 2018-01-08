دورات تدريبية لتنمية القدرات الشخصية للأطفال في ليبيا

أخبار الآن | طرابلس - ليبيا - (معتز الخريف)

يسعى ناشطون في مجال ألعاب الذاكرة في ليبيا لإدخال ألعابٍ جديدة من شأنها تطوير وتنمية قدرات الأطفال والنشيء.

لعبة المعكب السحري يمارسها الكثيرون في طرابلس، بل وتنظم لها البطولات الودية والرسمية.

كثيرة هي الألعاب التي تنمي الجسم والبدن، لكن هناك ألعاباً عدة أخرى تنمى الذكاء والعقل والذاكرة، لعبة المعكب السحري تعد إحداها، حيث يعتمد ممارسها على قوة الذاكرة والسرعة معاً وبالتالي تنمية مهارات مهمة يمكن إستخدامها وتسخيرها في مجال العلم والعمل، هنا في طرابلس تنظم المؤسسة الليبية للذاكرة بطولة للمكعب السحري شارك فيها عدد من اللاعبين يتنافسون على الظفر بلقبها.

محمد أحد الأطفال المشاركين لم يتجاوز الأربعة عشر ربيعاً، شاهد أصدقاءه وهم يمارسون اللعبة، قاده فضول التجربة ليصبح محترفاً بها، يشارك في بطولاتها، وينافس على المراتب الأولى فيها.

ويحظى هؤلاء الأطفال بدعم وتحفيز من أولياء أمورهم من خلال حضورهم للبطولة، وهم سعداء بشغل أبناءهم لأوقات فراغهم بشيء ينفعهم ويطورهم.

اقرأ أيضا:

مصرع 25 شخصا في غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل ليبيا