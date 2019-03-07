الجيش اليمني يحقق تقدماً بصعدة

أخبار الآن | دبي -الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تمكنت قوات الجيش اليمني، من تحرير مواقع جديدة في جبهة رازح في صعدة، شمال البلاد، بينما أحبطت هجوما حوثيا في الضالع.



وأسفرت المواجهات عن مقتل وإصابة أكثر من 40 حوثيا بينهم قيادات ميدانية بارزة، علاوة عن تدمير دوريات حوثية وإجبار المليشيات على التراجع.

وذكر بيان للدفاع اليمنية أن الجيش الوطني بإسناد جوي من مقاتلات التحالف العربي، حقق تقدما ميدانيا في بلدة "مسن القد"، في مديرية رازح غربي معقل الانقلاب الحوثي في صعدة.

وأكد البيان أن قوات حرس الحدود تمكنت من السيطرة النارية على قرى "شعبان"، و"غمار"، و"معتق"، و"سوار بني معين"، وجبل "الأذناب" في ذات البلدة، بعد معارك عنيفة كبدت مليشيا الحوثي خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وأضاف أن غارة جوية لمقاتلات التحالف دمرت مخزن أسلحة، وأخرى دكت تجمعا حوثيا أثناء محاولتهم التسلل إلى أحد مواقع الجيش، مما أسفر عن مصرع 6 منهم وجرح آخرين، في ذات المنطقة، واستهدفت بغارة ثالثة بمنطقة "بني معين" مدفعا حوثيا "عيار 23".



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