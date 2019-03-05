غارات للتحالف تدمر أكبر معسكر للحوثيين في اليمن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، ثلاث غارات جوية، استهدفت عربة للميليشيات محملة بالذخائر في كُبري وادي مور، وموقع عسكري للميليشيات شرقي منطقة المندلة في مديرية كشر.

كما استهدفت المقاتلات معسكراً للميليشيات في منطقة المفخاذ بني جعمان شرق المندلة، في الجهة الشرقية لمنطقة العبيسة، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من المسلحين الحوثيين.

وفي نفس الإطار، استهدفت مقاتلات التحالف العربي، بست غارات معسكراً للميليشيات في وادي المفخاظ بمنطقة قفلة عذر التابعة لمحافظة عمران المحاذية لحجور، وأسفرت عن تدمير أغلب المعسكر المقام في الوادي والذي يتم منه التحرك إلى كشر، والذي يضم العديد من الآليات المختلفة.

يشار إلى أن ميليشيات الحوثي، لجأت إلى قصف المنطقة بالصواريخ الباليستية، إذ أطلقت خلال الـ48 ساعة الماضية صاروخين، سقط أحدهما في منطقة مأهولة، والآخر تسبب في سقوط ضحايا من النساء والأطفال.

المزيد: