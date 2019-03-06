داعش يحتجز أيزيديين في باغوز كرهائن ودروع بشرية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلن نائب رئيس المفوضية العليا لحقوق الانسان علي ميزر الشمري، أن تنظيم داعش الارهابي يحتجز مايقرب 300 شخص من الاطفال والنساء الايزيديين كرهائن ودروع بشرية في منطقة باغوز السورية بعد الضربات الموجعة والخسائر الكبيرة التي مني بها التنظيم على يد قوات سوريا الديمقراطية.

وأضاف الشمري، أننا "نتابع بقلق بالغ هذه الاخبار التي نتلقاها من مصادر ومنظمات تطوعية اكدت لنا انها تعمل على التواصل مع المحتجزين لغرض التفاوض مع تنظيم داعش لإطلاق سراح تلك العوائل مقابل اموال طائلة".

وناشد الشمري، الحكومة العراقية والامم المتحدة وقوات التحالف الدولي الى التدخل الفوري بشتى الطرق لأجل انقاذ حياة تلك العوائل واطلاق سراحهم حيث يعيشون اوضاعا انسانية كارثية حسب وصفه.

مؤكدا أن "تنظيم داعش الارهابي يمكنه ارتكاب مجرزة جديدة بحقهم اذا ما استمر الوضع على ماهو عليه، اضافة الى تعرضهم للموت اثناء القصف الجوي والمعارك الدائرة هناك".

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