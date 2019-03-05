كيف تميزت المظاهرات الجزائرية عن غيرها؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (جمال لعريبي)

سلمية ... سلمية هكذا ارادها الشباب الجزائري الذي خرج الى الشارع بمئات الالاف.. لماذا خرجوا ؟

فبعد أيام من إعلان الحزب الحاكم عزمهُ ترشيح عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية 2019؛ بدأت أصوات شعبيّة تتعالى من الداخل وتُعبر عن رفضها واستنكارها لهذا الترشيح.

تركّزت الانتقادات في البداية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ثمّ سرعان ما امتدت للشوارع حينما تصاعدت المظاهرات المطالِبة بعدم ترشح بوتفليقة لولاية خامسة.

ورفعَ المتظاهرون عدّة شعارات في مختلف المدن والولايات الجزائرية ولعلّ أبرزها شعاري «لا للعهدة الخامسة» و«بركات ... لا نريد العهدات» و» ترحلو يعني ترحلو.«

فيما رفعَ آخرون البطاقة الحمراء في إشارة إلى رفضهم ما قامَ به الحزب الحاكم

تميّزت هذه المظاهرات بسلميّتها رغم الأعداد الكبيرة التي شاركت ففيهم من قدموا الورود للشرطة و رفعوا شعار الشعب و الشرطة خاوة خاوة كما تميزت بالحضور النسوي الكبير في مقدمتهن ايقونة الحرية و المناضلة جميلة بوحيرد التي ضمت صوتها الى صوت الشباب الجزائري .

حتى اللفنانين كانت لهم بصمتهم في هذه المظاهرات وشاركو فيها باغاني و كليبات تدعو الرئيس الى عدوله عن الترشح . و تبقى صور الشباب و هم ينظفون الشوارع بعد انتهاء المظاهرات من أجمل الرسائل التي يحملها الشعب الى السلطة بسلمية هذه الاحتجاجات .

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