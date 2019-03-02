وزير الدفاع الموريتاني يعلن ترشحه للرئاسة

أخبار الآن | نواكشوط - موريتانيا (أ ف ب)

أعلن وزير الدفاع الموريتاني محمد ولد الشيخ محمد أحمد المكنّى "ولد الغزواني" ترشحه للانتخابات الرئاسية في حزيران/يونيو 2019 بأمل خلافة الرئيس محمد ولد عبد العزيز المقرب جداً منه.

الجنرال المتقاعد الذي ينظر إليه منذ أشهر باعتباره "الخليفة المعين" من الرئيس الحالي الذي يمنعه الدستور من الترشح لولاية ثالثة، دعا الشعب الموريتاني للقيام بالهبَّة اللازمة لجعل الانتخابات نجاحاً تاماً لتمكينه من تنفيذ البرنامج الطموح المزمع.

وفي حين أعلن الناشط ضد العبودية بيرام ولد عبيدي رغبته في الترشح لهذه الانتخابات، ولم تتفق المعارضة حتى الآن على مرشح واحد عنها، أشاد "ولد الغزواني" أمام أنصاره المتحمسين بـ "إنجازات هذه العشرية الأخيرة" أي ولايتي ولد عبد العزيز الذي كانت حرمه بين الحضور في الملعب في مؤشر دعم لوزير الدفاع.

وولد الغزواني المولود في 1956 في بومديد (وسط جنوب) يتحدر من أسرة صوفية. وكان والده زعيماً لإحدى الطرق الصوفية. ودخل الجيش في 1978 وكان رفيقاً ملازماً للولد عبد العزيز وشارك معه في انقلابين في 2005 و2008. وكان يتولى منصب قائد الأركان من 2008 حتى دخوله الحكومة في تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

وينهي ولد عبد العزيز الجنرال السابق الذي وصل إلى الحكم بانقلاب في 2008 ثم انتخب في 2009 و2014، ولايته الثانية في آب/أغسطس 2019. ونفى مراراً اتهامات المعارضة له بالسعي للترشح لولاية ثالثة، لكنه أكد أنه سيواصل العمل في المجال السياسي بعد نهاية ولايته. وقال في تشرين الثاني/نوفمبر إنه لا يمكنه الترشح لولاية ثالثة على التوالي لكن سيترشح مجدداً للرئاسة حال ما يسمح الدستور.

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