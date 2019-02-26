السودان ترفع الحظر عن مواقع التواصل الاجتماعي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أصبح بمقدور السودانيين، ابتداءً من الثلاثاء 26 شباط / فبراير، الدخول إلى مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي دون الحاجة إلى استخدام برامج كسر الحجب VPN.

ولم تصدر أي جهة مسؤوليتها عن قرار فك الحجب المفروض على موقع "فيسبوك" وتطبيق "واتساب" وكان سبباً في الحيلولة دون الولوج إليهما بطريقة مباشرة منذ ديسمبر عام 2018.

وأنكرت الحكومة مسؤوليتها عن قرار الحجب، وتحججت لأكثر من مرة بوجود مشكلة دولية في خدمات الإنترنت.

وكان وزير الإعلام السابق بشارة أرو، نفى بشدة أن تكون الحكومة قد طلبت من شركات الاتصال حجب مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت وصف فيه مدير الأمن السوداني القرار بغير الموفق.

وكان الرئيس السوداني، عمر البشير، استند يوم الاثنين، إلى قانون الطوارئ، وأصدر أوامراً تشمل حظر "إعداد أو نشر أو تداول الأخبار التي تضر بالدولة أو المواطنين أو تدعو إلى تقويض النظام الدستوري القائم أو بث روح الكراهية أو العنصرية أو التفرقة بأي وسيلة من وسائل النشر المرئي أو المسموع أو المقروء أو أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي".

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