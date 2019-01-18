تجدد التظاهرات في السودان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تجددت التظاهرات في منطقة بري، وسط العاصمة السودانية الخرطوم، في حين أطلقت الشرطة السودانية النار على مشيعين خارج منزل متظاهر توفي صباح الجمعة.

يأتي ذلك مع دعوات سودانية متعددة للتظاهرات، من بينها تجمع المهنيين السودانيين وثلاثة تحالفات معارضة، تحت شعار "موكب التنحي"، لمطالبة الرئيس السوداني عمر البشير بالتنحي من منصبه.

في ذات السياق، قال بيان مشترك صادر عن تجمع المهندسين، وهو تجمع مستقل يضم أطباء ومعلمين ومهندسين، وثلاثة تحالفات معارضة هي "نداء السودان" و"الإجماع الوطني" و و "التجمع الاتحادي المعارض"، إن الدعوات متواصلة للتظاهر، مشدداً على دعم الاعتصام أمام مشفى رويال كير السوداني.

واعتبر البيان، أن الاعتصام المتصاعد في مشفى رويال كير، ربما يقلب المعركة في أي وقت، داعياً المتظاهرين إلى التوجه لمكان الاعتصام دعما له.

من جهته، وواجه السودان، الخميس، دعوات من دول غربية في مجلس الأمن الدولي، لاحترام حقوق المتظاهرين والتحقيق في العنف الذي أدى إلى قتل عشرات الأشخاص.

في السياق، أكد السفير السوداني، عمر دهب فضل محمد، أن الحكومة السودانية "ملتزمة تماماً بمنح المواطنين الفرصة للتعبير سلمياً عن آرائهم"، إلا أنها تتصرف "لحماية حياة الناس والممتلكات العامة ضد التخريب، وإشعال الحرائق وضد جميع أشكال العنف التي يرتكبها بعض المتظاهرين".

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