دول غربية تطالب السودان باحترام حقوق المتظاهرين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

طالبت، الخميس دول غربية في مجلس الأمن الخرطوم باحترام حقوق المتظاهرين.

وشددت واشنطن على حكومة الخرطوم ضرورة محاسبة المسؤولين عن استخدام العنف.

ودعت فرنسا الأطراف في السودان إلى ضبط النفس وطالبت الحكومة باحترام حقوق المتظاهرين.

من جهتها طالبت بريطانيا الحكومة السودانية بوقف الاستخدام "غير المقبول" للقوة.

لكن روسيا اعتبرت أن الاحتجاجات "شأن سوداني" ويجب عدم مناقشتها في مجلس الأمن.

إلى ذلك، أعلنت لجنة أطباء مرتبطة بالمعارضة السودانية مقتل طبيب وطفل في احتجاجات السودان.

وذكرت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان الخميس، أن قوات الأمن "تصدت لمظاهرة بعنف مفرط ما أدى إلى مقتل الطبيب بابكر عبد الحميد والطفل محمد عبيد بالإضافة إلى عدد كبير من الإصابات الخطيرة".

واندلعت الاحتجاجات في ست مدن اليوم. ولم يرد متحدث باسم الشرطة بعد على طلب للتعقيب.

وقتل في التظاهرات المستمرة في عدد من مدن السودان 42 شخصا، ولكن منظمات حقوقية تقول إن العدد بلغ 40 شخصا.



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