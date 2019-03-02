الجبير: إيران ماضية في دعم الإرهاب

أخبار الآن | الرياض - السعودية (وكالات)

دعا وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي ، عادل الجبير، في كلمته بالمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، دعا الدول العربية إلى تكثيف التعاون من أجل القضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه، مضيفاً أن إيران تواصل نهجها في التدخل في شؤون الدول ودعم الإرهاب. وأشار الجبير إلى أن الإرهاب والتطرف من أهم التحديات التي تواجه العالم.

من جهته، دعا وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، إيران إلى الالتزام بمبادئ منظمة التعاون الإسلامي والتوقف عن دعم ميليشيات الحوثي بالأموال والأسلحة وزعزعة أمن المنطقة.

وأوضح اليماني، في كلمته بالمؤتمر، أن اتفاق السويد مضى عليه أكثر من شهرين ونصف الشهر ولا يزال الانقلابيون يماطلون ويراوغون في تنفيذ تلك الاتفاقات، ويرفضون مبدأ الانسحاب وفتح الممرات الإنسانية، إضافة إلى إعاقة عمل الأمم المتحدة.

وأكد أن الحكومة اليمنية لا تقر بمبدأ الفشل في تنفيذ مخرجات السويد، لأن الفشل سيعيد البلاد إلى مربع الحرب في الحديدة.

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