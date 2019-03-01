عبد الله بن زايد: ندعو إيران لوقف نشر الفوضى

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)

دعا الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، إيران لمراجعة سياساتها وعدم التدخل في شؤون الدول ووقف نشر الفوضى والطائفية في المنطقة.

وشدّد بن زايد، خلال كلمة له في افتتاح المؤتمر السادس والأربعين لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي في أبوظبي، على ضرورة التعامل بشكل حاسم مع الجهات التي تدعم أو تحتضن أو تمول أو تساعد التطرف والإرهاب.

واعتبر الشيخ عبدالله بن زايد، أن انتشار الفكر المتطرف والإرهاب، إضافة إلى استمرار النزاعات، "يتطلب منا التصدي للتحديات المدمرة"، داعياً لاعتماد التدابير لمنع التحريض على الإرهاب والتطرف خاصة عبر وسائل الإعلام.

وأضاف: "ندعو إيران لوقف دعم الجهات التي تؤجج النزاعات في المنطقة".

وفي حين طالب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، بدور أكبر لمنظمة التعاون الإسلامي في صون الأمن والسلم بفعالية، أكد وقوقف دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب الشعب الفلسطيني ومطالبه، وعلى رأسها إقامة دولة مستقلة على حدود 1967.

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