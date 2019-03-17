قوش: الاحتجاج حق مشروع في السودان

أخبار الآن | الخرطوم – السودان (وكالات)

قال مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني، صلاح عبد الله قوش إن الاحتجاجات التي شهدها السودان، حق مشروع وفق القانون والدستور.

قوش أشار إلى أن أهداف تلك التظاهرات تغيرت وخرجت عن قانونها، وذلك لدى استقباله وفدا من الكونغرس الأمريكي ، حيث شرح لهم أسباب وقرارات الرئيس عمر البشير حول إعلان حالة الطوارئ.

كما أكد على دور الدولة في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وفق الإجراءات، بينما لم يحمل البيان الصادر تعليقاً من وفد الكونغرس حول لقاءاته مع الجانب السوداني.

كذلك التقى الوفد، صباح الأحد، بعض المعتقلين السياسيين في السجون، إضافة إلى الأمريكي من أصل سوداني، الوليد علي أحمد، المعتقل منذ نحو شهرين.

وطالب الوفد، الذي يرأسه رئيس لجنة الحريات في الكونغرس، بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والسماح بالمظاهرات السلمية.

من جهتها، أطلقت السلطات السودانية، الأحد، بعض المعارضين، بينهم الأمين السياسي للحزب الجمهوري، حيد الصافي.

ومن المقرر أن يلتقي وفد الكونغرس ممثل الحزب الاتحادي الديمقراطي، وقادة المعارضة بمنزل القائم بالأعمال الأمريكي، ستيفن كوتسيس، فيما سيعقد الوفد اجتماعاً اليوم الأحد بقيادة رئيس البرلمان ورئيس مجلس الوزراء ووزيري العدل والخارجية لبحث عدد من القضايا.

وبدأ وفد من الكونغرس الأمريكي زيارة للسودان، السبت، تستغرق 3 أيام.

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