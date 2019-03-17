الإمارات تمنح مساعدات للمسلمين بآسيا

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

تتبرعُ دولة الإمارات العربية المتحدة لبناءِ مساجد ومدارس وعياداتٍ صحية للمجتمعاتِ الإسلامية المهمشة في جنوبِ شرق آسيا.

منظمةُ خيرية بريطانية تعملُ في دولٍ مثل كمبوديا و فيتنام أفادت بأنها تتلقى دعماً كبيراً من الإمارات لجماعاتِ الأقليات المسلمة، حيثُ تبرع المواطنون الإماراتيون بحوالي نصفِ مليون دولار على مدارِ الأعوام القليلة الماضية, لدعمِ عملِ المنظمة في جنوبِ شرق آسيا.



بالإضافة إلى المباني، تم استخدام الأموال لبناء آبار للمجتمعات التي تعيش في المناطق النائية.

لكن المجموعة قالت إن كثيرين ممن تبرعوا بالأموال يترددون في الإعلان عن أعمالهم الحسنة.

"لا يصرون على وضع لافتة كبيرة أو التقاط صور أو وضعها على وسائل التواصل الاجتماعي وهذه الأشياء.. قال بن جويدينيان، المدير الإداري للمؤسسة الخيرية الذي أضاف: "في جميع المجالات، لدينا مسؤولون حكوميون ووزراء وأفراد قدموا الدعم لنا ويريدون عدم الكشف عن هويتهم".

وتعد الإمارات العربية المتحدة هي أكبر مانح للمساعدات الإنمائية الرسمية في العالم نسبة إلى دخلها القومي، وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

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