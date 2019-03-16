نساء داعش ودورهن خارج التنظيم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أسيل تفّال)

وسط تخوف من الدور الذي تلعبُه نساء داعش داخل التنظيم، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أن ثلاث نساء ٍ نفذن هجوما انتحاريا استهدف نقطة َ تجمع للمغادرين لآخر معقل لتنظيم داعش شرقي الفرات.

العمليات العسكرية التي تشنها قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي على معاقل تنظيم داعش في الباغوز تهدف الى اجتثاث الإرهاب واقتلاعِه من هناك.

الهاجس الأكبر لا يتعلّق بالمسلحين الميدانيين الذين يقاتلون مباشرة في أرض المعركة ، بل يرتبط بشكل ٍ كبير بنساء داعش اللواتي يحمِلن الفكر الداعشي ، حتى وهن خارج مناطق احتلال التنظيم .

نساء داعش لم يُصدِقن أن نهاية التنظيم باتت محسومة ، وأنّ وَهمَ الخلافة الذي يحملنه في عقولهنّ أصبح وَهما من الماضي ، وآخرُ مثال على ذلك، هو مقابلة ٌ لمراسلة أخبار الآن روناك شيخي مع إحدى النساء.

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