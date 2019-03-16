بومبيو يدعو لدعم جهود التحالف في اليمن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن بلاده تدعم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، وإن إدارة الرئيس دونالد ترمب ترفض تقييد المساعدات للتحالف الذي تقوده المملكة.

وأضاف بومبيو أنه يجب دعم التحالف في اليمن حتى لا ينتقل اليمن إلى السيطرة الإيرانية، وحتى لا تصبح دولة يحركها نظام إيران، مشيرا إلى أن السعودية قدمت مساعدات كبيرة لليمن وشعبه تقدّر بالمليارات.

وشدد وزير الخارجية الأميركي على أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ستوكهولم لا بدّ أن ينفذ.

واعتبر الوزير أن من يهتم بحقوق اليمنيين وحياتهم فإن عليه دعم التحالف بقيادة السعودية.

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