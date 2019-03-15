تعهدات بـ 7 مليارات دولار للاجئين والنازحين السوريين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (أ ف ب)

أعلنت المفوضية الأوروبية خلال مؤتمر المانحين الذي عقد الخميس في بروكسل، بأن قيمة التعهدات التي أعلنها المجتمع الدولي للاجئين والنازحين السوريين بلغت سبعة مليارات دولار.

وقرر الإتحاد الأوروبي، تقديم 633 مليون دولار كمساعدات هذا العام، بينما يخطط لتقديم نفس المبلغ في العام المقبل وعام 2021.

وأشار المفوض الأوروبي خريستوس ستيليانيدس في ختام المؤتمر أن "إجمالي التعهدات بلغ سبعة مليارات دولار"، علما بأن الأمم المتحدة كانت قدرت الحاجات للعام 2019 بتسعة مليارات دولار.

كما صرحت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، بأن الاتحاد الأوروبي سيقدم لتركيا 1.5 مليار يورو إضافية لمساعدتها في التعامل مع أزمة اللاجئين السوريين، في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع أنقرة لمنع اللاجئين والمهاجرين من مغادرة تركيا إلى أوروبا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد منح تركيا بالفعل حوالي 3 مليارات يورو للمساعدة في مواجهة أزمة اللاجئين السوريين هناك.

وتعهدت الولايات المتحدة بتقديم 396 مليون دولار لدعم اللاجئين.

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