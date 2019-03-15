المئات يحتجون في الخرطوم والبشير يعد بإجراء حوار

أخبار الآن | القاهرة – مصر (رويترز)

تظاهر مئات المحتجين في شوارع العاصمة السودانية الخرطوم مرددين شعارات مناهضة للحكومة.

المحتجون ارتدوا أقنعة لحمايتهم من الغاز المسيل للدموع، حيث تأتي المظاهرات في وقت قال فيه الرئيس عمر البشير إنه سيسعى لإجراء حوار مع المعارضة من أجل الاستقرار.

وفي حي بري في الخرطوم رددت مجموعة من المحتجين من بينهم أطفال هتاف "الثورة خيار الشعب" في لقطات مصورة نشرت على فيسبوك. وقرع عدد قليل من المحتجين الطبول وأطلق الزغاريد.

وفي شرق الخرطوم قال شهود إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين الذين احتشدوا خارج إحدى الجامعات الخاصة. كما نظم أكثر من مئتي متظاهر مسيرة في أحد الشوارع الرئيسية بالعاصمة وردت الشرطة بوابل من قنابل الغاز.

ووعد البشير، الذي يواجه أكبر تحد لحكمه منذ تولى السلطة في انقلاب عسكري قبل 30 عاماً، خلال مراسم أداء حكومة جديدة لليمين بأنه سيجري حواراً مع المعارضة.

اقرأ المزيد:

عصيان مدني في السودان بمشاركة طلاب وتجار وموظفين