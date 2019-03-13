3000 من مقاتلي داعش يسلمون انفسهم لقوات سوريا الديمقراطية

أخبار الآن| الباغوز - سوريا - (وكالات)

أعلن مدير المركز الاعلامي لقوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي استسلام ثلاثة آلاف مقاتل من تنظيم داعش في بلدة الباغوز في شرق سوريا في غضون 24 ساعة

وفي تغريدة على تويتر، قال مصطفى بالي "خلال ٢٤ ساعة، استسلم ثلاثة آلاف إرهابي لقواتنا في الباغوز"، مؤكداً أن "المعركة مستمرة وساعة الحسم أصبحت أقرب من أي وقت مضى".

وأفاد شاهد من رويترز، الثلاثاء، بأن المئات غادروا آخر جيب لداعش في الباغوز السورية. كما أفاد بأنهم استسلموا لقوات سوريا الديمقراطية.

وتعرض آخر جيب لتنظيم داعش في شرق سوريا للقصف بضربات جوية ومدفعية أمس (11 مارس/آذار) ضمن هجوم تدعمه الولايات المتحدة بهدف تحرير آخر موطئ قدم للتنظيم

وقالت قوات سوريا الديمقراطية إن قواتها واجهت إطلاق نار من قناصة، بالإضافة إلى ألغام أرضية، مضيفة أنها تتقدم ببطء لتفادي وقوع خسائر.

وذكرت أنه لا يزال مقاتلون أجانب من داعش يتحصنون في المنطقة، وأشارت إلى أن الضربات الجوية دمرت مخازن ومركبات للتنظيم.

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