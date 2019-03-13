حراك الجزائر على صفحة "أخبار الآن".. آلاف المتابعين يتفاعلون

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

منذ بداية الحراك في الجزائر، ومواقع التواصل الإجتماعي تضجّ بالكثير من المنشورات والصور التي تنقل صورة التظاهرات إلى الناشطين في مختلف أنحاء العالم. ولأنّ موقع "فيسبوك" يعتبرُ من أبرز الوسائل وأهمها وأقواها على صعيد التعبئة للتحركات الشعبية، فإنّ صفحة "أخبار الآن" كانت سباقة في متابعة هذه الأحداث بكل تفاصيلها، وخلال الأيام الـ5 الأخيرة، نشرت مجموعة صورٍ لتحركات مختلفة مرتبطة بالوضع في الجزائر، ولاقت تفاعلاً كبيراً بين روّاد "فيسبوك"

يوم 8 آذار

في يوم 8 آذار، نشرت صفحة "أخبار الآن" صوراً توثق التظاهرات والاحتجاجات الحاشدة ضدّ ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة. ولاقى منشور "أخبار الآن" رواجاً كبيراً بين الناشطين، حيث تفاعل معه أكثر من 17 ألف شخصٍ، كما حقق 692 تعليقاً و 318 مشاركة.

أمّا أبرز التعليقات على هذا المنشور، فكانت على النحو التالي:

Rafik Rafik

الى كل الشعوب العربية الشقيقة ، لطالما كانت الجزائر مدرسة لكم ... لذا ستتعلمون اليوم درسا جديدا في الوطنية و الحفاظ على الوطن بإذن الله.. وعنوان الدرس سيكون : لا ربيع لا خريف عربي.. إنها الجزائر وفقط".

Anoir Djabali

ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ....ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺑﻮﻛﺎﻟﺔ ...ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺤﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ...ﻭﺣﻜﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﺼﺎﺑﺔ. ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻜﺮﻭﻩ في مقدﻭﺭﻙ. ﻓﺎﻟﺼﺒﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻼﺩﺓ ﻭﺍﻟﺮﺿﺎ ﺑﻪ ﺣﻤﻖ، والسكوت عنه خيانة. #لا_ﻟﻠﻌﻬﺪﺓ_اﻟﺨﺎمسة #ترحلو_يعني_ترحلو.

Amar Dzeri Amar

ايها الشرطي انت اخي وابي وابن عمو وابن خالي لا تمتعني من قول كلمة الحق

- وفي اليوم نفسه، نشرت صفحة "أخبار الآن" صوراً لسيدات يشاركن في التظاهرات ضد ترشح بوتفليقة، وأرفقتها بتعليق جاء فيه: "المرأة الجزائرية حاضرة بقوة في مظاهرات اليوم ضد ترشح #بوتفليقة". وتفاعل مع هذا المنشور أكثر من 8 آلاف شخص، في حين بلغ عدد التعليقات عليه 361، فيما تمّت مشاركته 348 مرّة.

وجاءت أبرز التعليقات على المنشور على النحو التالي:

ابراهيم المنسي

اللهم احفظ بلد الجزائر من الفتن تحياتي من مصر

Samir Debba

العصيان المدني هو من الشعب اتجاه الدولة وليس من الشعب إلى الشعب معناه تفتح المحلات والمخابز والصيدليات والمستشفيات للمواطن وتشل المطارات والموانئ والشركات والإدارات والشركات المحققة للأرباح للدولة

Husseine El Masry

السيدة الجزائرية دائماً حاضرة منذ زمان الاحتلال الفرنسي.

وفي 8 آذار أيضاً، نشرت صفحة "أخبار الآن" صوراً للتظاهرات، وأرفقتها بتعليق أعلنت خلاله عن اعتقال 195 شخصاً خلال احتجاجات وسط العاصمة". وتفاعل مع هذا المنشور 13 ألف شخص، وبلغ عدد التعليقات 1700 تعليق، فيما تمت مشاركته 274 مرّة.

وهذه أبرز التعليقات عليه:

Ñàiña Źotine

المسيرة سلمية لدرجة يلمس احد حذاءك تطلب منه انت السماح سلمية لدرجة انك تشرب قهوتك وسط الحشود التي تمر امامك والاطفال يلعبون في المنتزهات ربيعنا ربيع تطهى فيه اشهى المأكولات التقليدية لن يكون ربيع دموي في بلد المليون شهيد لاتحلموا بذلك نحن لكم بالمرصاد.

Suhair Agha

أهم شي أخوتنا الجزائريين ما تخلو حدا يدخل بينكم وحافظو على بلدكم الله يحميكم

Batechika Chika

الله يحمي بلدنا الله يحمي بلد مليون ونصف مليون شهيد يارب خلي علمناا مرفوع وخلي الضحك بين او جوهونا يارب يارب احميها من كول شر.

يوم 9 آذار

وفي يوم 9 آذار، نشرت صفحة "أخبار الآن" صوراً جديدة للتظاهرات في الجزائر، وأرفقتها بتعليق جاء فيه أشارت فيه إلى أن "الشرطة الجزائرية اعتقلت 200 شخص الجمعة في العاصمة الجزائريّة إثر اشتباكات بين شبّان وشرطيّين خلّفت 112 جريحًا في صفوف قوى الأمن".

وتفاعل مع هذا المنشور 15 ألف متابع، في حين بلغ عدد التعليقات 2100 تعليق، بينما تمت مشاركته 163 مرة.

أما أبرز التعليقات على هذا المنشور، فكانت على النحو التالي:

Alēx Andrē

ألف تحية من مصر إلى الشعب الجزائري الصنديد،ضربتم لنا مثل في الوعي والثقافة،انتم فخر لنا وفخر لكل الأمة الإسلامية.

Dadbid Fogia

في دستور الشعب القادم، نحذف كلمة فخامة ومعالي رئيس وزير، حتى يدرك جميع المسؤولين انهم موظفين عند الشعب.

Mohamed Amiremosta

الجزائر بخير والحمد لله انا كنت حاظر في المسيرات ابداً لم أرَ أي مواجهة بين المتظاهرين والشرطة والله لكانت المسيرات سلمية.

يوم 11 آذار

في يوم 11 آذار، طرحت صفحة "أخبار الآن" على متابعيها استطلاع الرأي التالي: "هل تعتبرون أن تراجع بوتفليقة عن الترشح لإنتخابات الرئاسة هو انجاز للشعب الجزائري؟

ونال هذا المنشور تفاعلاً من 16 ألف شخص، وحاز على 2100 تعليق، كما تمت مشاركته 134 مرّة.

أمّا أبرز الآراء الواردة على هذا التعليق، فهي على النحو التالي:

Madjid Elbagui

لا نعتبر أن خروج الشعب في مسيرة سلمية لا تتراوح مذتها أسبوعين إنجاز الإنجاز مثلما فعل فخامة الرئيس طيب أردوڨان ونتذكر مقولته عندما قال لم أؤمن يوما بقوة مثل قوة الشعب.

Samir Coza

الشعب طلب الرحيل وليس التأجيل..

إصرار الجماعة على التمديد المبطن إلى أجل غير مسمى أخطر من العهدة الخامسة التي رفضها الشعب ورفض حتى خمس العهدة التي طالب بها بوتفليقة، لذلك لا بديل عن رحيلكم دون تمديد صريح او ضمني.

Nabila Hamid

انتهاك خارق للدستور.. عهدة رئاسية 5سنوات .وليس 6سنوات .. تشكيل حكومة بنفس الوجوه مع تغيير الأسماء فقط.

وفي يوم 11 آذا أيضاً، نشرت صفحة "أخبار الآن" صوراً رائعة توضح مدى تحضر المظاهرات في الجزائر. وحاز هذا التعليق على تفاعل 30 ألف شخص، وسجّل 1100 تعليق، فيما بلغت عدد مشاركاته 620 مشاركة.

أمّا أبرز التعليقات التي حاز عليها، فهي على النحو التالي:

Amöüla Amel

بربي اتظاهروا ومتحرقوش ومتكسروش بلادكم مزيانة برشا حافظوا عليها

Sofiane Benghaffor

الجزائر بلد الشهداء والابطال ، نحييكم تحية الاسلام ، لكل عربي ،لكل مسلم... سلام الله عليكم.... الله عليك يا جزائر الشهداء.

Dyhia Mouhoub

انسحاب الرئيس يعني تأجيل الانتخابات تتراوح مدتها من ستة أشهر الى سنة وهاذا يعني السنة التي طلبها مررها بطريقة غير مباشرة لا لتأجيل الإنتخابات خروج كل المواطنين يوم الجمعة لعدم تأجيلها #بارطاجي

يوم 12 آذار

ومساء الإثنين الماضي، أعلن الرئيس بوتفليقة تراجعه عن قراره للترشح لولاية 5 والتعهد بإطلاق ندور حوار وطني. ويوم الثلاثاء (12 آذار)، نشرت صفحة "أخبار الآن" فيديو يوثق الإحتفالات التي عمّت مدن الجزائر عقب إعلان بوتفليقة، وقد شاهده 231 ألف شخص، وتفاعل معه 2500 متابع، فيما حاز على 527 تعليق، وتم مشاركته 276 مرّة.

أما أبرز التعليقات، فجاءت على النحو التالي:

Denzel Pako

التغيير يكون تدريجي اي خطوة بخطوة وليس هكذا عبثا... لا تسمعوا لابواق الفتن...خرجنا من اجل لا للعهدة الخامسة..الجزائر دولة وليست لعبة...اذا انهارت فلن تقوم لها قائمة.

Selt Elhadi

لا الإحتفالات لم تبدأ بعد إلا إذا وصل الشعب الى مبتغاه . هذا الذي تعلمناه من خلال السنوات التي مرت من حياتنا دون ان نحقق فيها ولا هدف . بل عدنا الى نقطة الصفر والدليل ما نرى نعم ما نرى

Makhlouf Bob

المعركة لا زالت مستمرة وربي يلطف بينا.

ويوم أمس أيضاً، طرحت صفحة "أخبار الآن" استطلاع الرأي التالي: هل تعتبرون أن تراجع بوتفليقة عن الترشح لإنتخابات الرئاسة هو انجاز للشعب الجزائري؟

وتفاعل مع هذا المنشور حوالى 1700 شخص، وحاز على 872 تعليقاً وتمت مشاركته 307 مرّات.

امّا أبرز التعليقات الواردة فيه:

Moussa Bertal

لا للتحايل على الشعب.. انسحاب الرئيس يعني تأجيل الانتخابات تتراوح مدتها من ستة أشهر الى سنة وهاذا يعني السنة التي طلبها مررها بطريقة غير مباشرة لا لتأجيل الإنتخابات خروج كل المواطنين يوم الجمعة 15مارس2019 لعدم تأجيلها. سلمية سلمية دائماً.. دعونا نريهم من هم فخامة الشعب الجزائري.

Merahi Mohcen

الخامسة سقطت، لكن النظال سيستمر. استقالة الرئيس، استقالة القايد صالح، اقالة الحكومة، حل البرلمان والمجالس المنتخبة، فتح تحقيق حول تسيير البلاد والقرارات المتخذة في السنوات الماضية، فتح تحقيق حول تسيير المال العام و المشاريع المنجزة، محاسبة جميع وزراء بوتفليقة، فتح تحقيق مستقل حول املاك عائلة بوتفليقة، فتح باب المسائلة لجميع اثرياء ورجال المال والاعمال الجزائريين من أي لك هذا، فتح تحقيق حول تزوير الانتخابات السابقة، منع أحزاب السلطة من المشاركة في الإنتخابات لمدة 10 سنوات

Warda Karima

هذه المسيرة من المفروض أن تقوم قبل سنوات أخير شعب الجزائر أفاق بالتوفيق لكم ونتمنى أن تستيقظ شعوب أخرى من سباتها.

مصدر الصورة: فيسبوك - أخبار الآن

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