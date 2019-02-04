وزير التسامح الإماراتي في حديث خاص لأخبار الآن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

وفي السياق ذاته كانت الزميلة خديجة الرحالي قد أجرت مقابلة خاصة مع معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح الإماراتي، وتحدث عن اختيار الإمارات لهذا التوقيت لدعوة قداسة البابا فرنسيس وفضيلة الإمام أحمد الطيب لزيارة الإمارات، كما تحدث عن تأثره بفكر المغفور له الشيخ زايد عن التسامح.

كما تحدث معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أيضا عن البيئة الحاضنة التي تحاول الإمارات خلقها للناس من مختلف الديانات والطوائف و جهود الدولة لترسيخ التسامح و التآخي بين الناس.

وفي حديثه لأخبار الآن تحدث معاليه عن جهود هذه الدعوة التي انطلقت من الإمارات وعن ماالذي ترسخه هذه الزيارة على صعيد محاربة الإرهاب مثمنا بصمات الإمارات الجلية في محاربة الإرهاب.

وفي نهاية حديثه وجه وزير التسامح الإماراتي رسالة لكل من ينظر إلى هذه الزيارة بنظرة ارتياب.



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