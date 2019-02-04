هذه هي رسالة البابا فرنسيس إلى دولة الإمارات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في رسالة البابا فرانسيس في دفتر الزوار في القصر الرئاسي بأبوظبي، دعا لشعب دولة الإمارات العربية المتحدة في صلواته وتمنى أن تعمهم "النعم الإلهية والسلام والتضامن الحميم."

ووقع فرنسيس في كتاب الزوار اليوم الاثنين بالقصر الرئاسي بأبو ظبي، حيث عقد محادثات مغلقة مع ولي عهد الإمارات القوي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال أول زيارة بابوية لشبه الجزيرة العربية.

photo source: www.thenational.ae

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