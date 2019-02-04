محمد بن زايد: سعدت وأخي محمد بن راشد بلقاء البابا فرنسيس

... الامارات تطالب بوقف الالة القمعية للنظام السوري دعا وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد ال نهيان خلال مؤتمر صحفي في أبو ظبي, دعا إلى عمل جاد لوقف الآلة القمعية للنظام السوري

... رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ينعى الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي اليوم عن وفاة الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم بنوبة قلبية صباح اليوم عن عمر ناهز 34 عاما و أعلن ديوان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

... مثول سويسري أمام القضاء في قضية مقتل سائحتين بالمغرب يستمع قاضي التحقيق المكلّف بقضايا الإرهاب الاثنين المقبل، الى الموقوف السويسري المشتبه بصلته بشخصين متهمين بقتل سائحتين اسكندنافيتين في جنوب المغرب

... انفجاران قرب مقر للشرطة جنوبي إيران أفادت وسائل إعلام، عن سماع دوي انفجارين قرب مركز للشرطة جنوبي شرقي إيران.