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محمد بن زايد: سعدت وأخي محمد بن راشد بلقاء البابا فرنسيس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
 

قال سمو الشيخ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في حسابه على تويتر "سعدت وأخي محمد بن راشد بلقاء البابا_فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية في دار_زايد وطن التسامح، وبحثنا معه سبل تعزيز التعاون الثنائي بما يرسخ قيم التحاور والتسامح والتعايش الإنساني وأهم المبادرات التي تعنى بتحقيق السلام والاستقرار والتنمية للشعوب والمجتمعات"

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#لقاء الأخوة الإنسانية #التسامح #عام التسامح #الإمارات #البابا فرانسيس

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