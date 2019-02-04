البابا فرنسيس يلتقي قادة دولة الإمارات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يلتقي البابا فرنسيس، اليوم الإثنين، قادة دولة الإمارات، فضلا عن لقائه شيخ الأزهر، أحمد الطيب، وأعضاء مجلس حكماء المسلمين، في مسجد الشيخ زايد الكبير، حيث سيشارك في "لقاء الأخوة الإنسانية".



وكان البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، قد وصل إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، مساء الأحد، في زيارة تاريخية تستغرق 3 أيام، هي الأولى من نوعها إلى منطقة الخليج العربي.



ويستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، البابا فرنسيس في القصر الرئاسي، ظهر اليوم.

ورحب الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بضيفي البلاد، قائلا: "ببالغ السعادة نرحب بوصول ضيفي اﻹمارات العزيزين قداسة البابا فرنسيس بابا الكنسية الكاثوليكية وفضيلة الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف".

وعن الزيارة التي تعكس تاريخ الإمارات بوصفها "مهدا للتنوع" وأرضا للتسامح، قال البابا فرنسيس، في تصريحات سابقة، إنها تشكل فرصة لكتابة "صفحة جديدة في تاريخ العلاقات بين الديانتين".

وبالتزامن مع الزيارة، ينظم مجلس حكماء المسلمين المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية، بمشاركة قيادات دينية وشخصيات فكرية وإعلامية من مختلف دول العالم، بهدف تفعيل الحوار حول التعايش.

وأثنى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على زيارة البابا فرانسيس إلى الإمارات مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ترى الزيارة لحظة تاريخية لحرية الأديان.

وقال بومبيو في تغريدة على حساب وزارة الخارجية على تويتر إن القداس الأول للبابا في شبه الجزيرة العربية يشجع على السلام والتفاهم بين أكبر ديانتين في العالم.

واختار الرمزان الدينيان -شيخ الأزهر والبابا فرنسيس- أرض الإمارات لعقد قمة تاريخية في "لقاء الأخوة الإنسانية" والتباحث في سبل تعزيز التعايش بين الأديان والعقائد المختلفة.

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