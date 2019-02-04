هجوم على زوار إيرانيين وسط العراق.. وإصابات بالرصاص

أخبار الآن | بغداد - العراق (أ ف ب)

أصيب 7 زوار إيرانيين بجروح وسط العراق مساء أمس، عندما أطلق مسلحون مجهولون النار على حافلتهم، وفقا لمصادر أمنية.

وقال مسؤولون إن الحافلة كانت تقل 10 زوار إيرانيين شمالي العاصمة بغداد، عندما فتح المسلحون النار.

وأضاف المسؤولون الذين تحدثوا شريطة عدم ذكر أسمائهم، أن المصابين نقلوا إلى مستشفى لتلقي العلاج، وبينهم سيدة في حال حرجة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، وفقا لما ذكرت وكالة "أسوشييتد برس".

ويتعرض الزوار الإيرانيون بين الحين والآخر إلى هجمات أثناء زيارتهم إلى المراقد والمدن الشيعية في العراق.



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