ملك إسبانيا يزور العراق للمرة الأولى منذ 40 عاما

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

وصل ملك إسبانيا فيليب السادس إلى التعاصمة العراقية بغداد، في أول زيارة لملك إسباني إلى العراق منذ أربعة عقود، حيث تفقد القوات الخاصة المنتشرة في البلاد، وفقا لوكالة فرانس برس. ومن المفترض أن يلتقي فيليب السادس خلال النهار الرئيس العراقي برهم صالح.

وتأتي الزيارة بعد إعلان بغداد نهاية 2017 دحر تنظيم داعش رغم استمرار القوات العراقية وقوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة بشن ضربات ضد الإرهابيين

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