إسبانيا وفرنسا تحددان مدة زمنية للاعتراف بغوايدو

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

قالت إسبانيا وفرنسا، السبت، إنهما ستعترفان بزعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايديو، رئيساً للبلاد، إذا لم تتم الدعوة إلى انتخابات خلال ثمانية أيام.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، في إعلان رسمي بثه التلفزيون، إنه إذا لم تتم الدعوة خلال ثمانية أيام إلى انتخابات نزيهة وحرة وشفافة في فنزويلا، فإن إسبانيا ستعترف بغوايدو رئيسا لفنزويلا.

يأتي ذلك، بالتزامن مع تحديد فرنسا أيضاً فترة لإجراء الانتخابات في البلاد خلال أسبوع، مشيرة إلى أنها إذا لم تحدث فستعترف بغوايدو رئيساً للبلاد.



وكانت دول أخرى اعترفت بغوايديو رئيساً للبلاد، لتنضم إلى دول أخرى منها الولايات المتحدة الأمريكة وكندا وغيرها.

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