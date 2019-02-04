تعرّف على هدية الشيخ محمد بن زايد للبابا فرانسيس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قدم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، هدايا للبابا فرانسيس بابا الفاتيكان، خلال زيارته اليوم لمقر البابوية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتة أن ولي عهد أبوظبي أهدى البابا كتاباً يوثق الاكتشافات الأثرية في جزيرة “صير بني ياس”، التي أسسها الراحل الكبير الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، كمحمية طبيعية عام 1977، ومن بينها إحدى أقدم الكنائس في التاريخ.

ويتضمن الكتاب معلومات قيمة عن أبرز الاكتشافات الأثرية التي وجدت في الجزيرة، ومن أهمها العثور على معالم لكنيسة تاريخية ودير للرهبان، يعودان لفترة القرن السابع والثامن للميلاد، مؤكداً على أهمية ما تحمله هذه الاكتشافات من دلالات خاصة في عصرنا الراهن، كونها تؤكد على استمرارية روح التسامح والتعايش الديني التي كانت سائدة في المنطقة.

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photo source: www.thenational.ae