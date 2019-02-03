محمد بن راشد: العلا عاصمة الآثار وحضارة جديدة

أخبارالآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



زار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مرفوقا بالشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي "مدائن صالح" التراثية الواقعة في محافظة العُلا بالمملكة العربية السعودية

والتي تشكل أحد أهم مناطق الجذب السياحي في المملكة بما تتمتع به من قيمة تراثية مهمة ومكانة تاريخية كبيرة.

وتعرّف خلال الزيارة على أهم معالم ومكونات المدينة التاريخية التي توصف بأنها بمثابة "المتحف المفتوح" بما تضم من عشرات المقابر التاريخية الضخمة، واستمع إلى شرح حول تاريخ "مدائن صالح" التي تم إعادة فتحها أمام الجمهور في العام 2012، لتنضم إلى مكونات الجذب السياحي في المملكة كمعلم تاريخي بارز يروي تفاصيل حقبة زمنية مهمة بما تعاقب عليها من حضارات عبر هذا الموقع الأثري بما يرمز له من قيمة وأهمية للتراث الإنساني بصفة عامة.

وشملت الزيارة، سكة حديد الحجاز التاريخية التي تم إنشاؤها في العام 1900م في عهد السلطان العثماني عبدالحميد الثاني، وكانت رحلاتها تربط بين دمشق، وعمان، وتبوك، ومدائن صالح، والعلا، والمدينة المنورة، واستخدمت قطاراتها قديماً في نقل قوافل الحجيج، إضافة إلى الجنود والمعدات العسكرية للتوسع في بلاد الشام والحجاز واليمن.

كما زار حاكم دبي أيضاً، جبل الفيل وهو عبارة عن كتله صخرية تشبه الفيل، تقع على بعد 20كم من محافظة العلا يبلغ ارتفاعها عن الأرض 50 متراً، وأخذت هذا الشكل بفعل الرياح عبر آلاف السنين، وأضحت اليوم من المزارات السياحية التي يقصدها الزوار من محبي الرياضات الصحراوية ومتسلقي الجبال، كما أصبحت مقراً لإقامة الفعاليات السياحية الصحراوية وسباقات الخيل.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن تقديره للرؤية المستقبلية الطموحة والجهود التنموية الحثيثة التي تشهدها المملكة بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، مشيداً سموه برؤية المملكة في اتجاه تشجيع قطاع السياحة والتراث الوطني والجهود المبذولة في هذا الشأن ضمن سياسة التنويع الاقتصادي الذي تنتهجها المملكة والأهداف الاستراتيجية التي تسعى لتحقيقها للقطاع في ضوء "رؤية 2030" بما رصدته من أهداف تطويرية وتنموية مهمة ضمن مختلف القطاعات.



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