قوات سوريا الديمقراطية تحرر العشرات من مقاتليها من داعش

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية الخميس، أنها حررت العشرات من مقاتليها الذين كانوا في قبضة تنظيم داعش في بلدة الباغوز بشرق البلاد.

وتحاول قوات سوريا الديمقراطية إجلاء آلاف من المدنيين في الباغوز, قبل اقتحامها أو إجبار من تبقى من المسلحين، ومعظمهم أجانب، على الاستسلام.

وقالت القوات المدعومة من الولايات المتحدة والتي تحارب داعش في سوريا اليوم إنها حررت 24 من مقاتليها الذين كانوا محتجزين في بلدة الباغوز بشرق سوريا حيث يتمركز الإرهابيون قرب الحدود العراقية.

ويتحصن مسلحو داعش في جيب صغير بالقرب من الحدود العراقية منذ طردهم من غالبية الأراضي شمالي سوريا قبل عامين.

ويدعم التحالف الدولي، بقيادة أمريكية، قوات سوريا الديمقراطية في عملياتها ضد الإرهابيين في سوريا، مقدما لها دعما جويا، لكن لا يوجد له على الأرض سوى قوات خاصة قليلة العدد.

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