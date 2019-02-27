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العشرات من داعش يسلمون أنفسهم في دير الزور

أخبار الآن | دير الزور - سوريا - (روناك الشيخي)

تواصل قوات سوريا الديمقراطية عملية أجلاء المدنيين من آخر معاقل تنظيم داعش في الباغوز شرقي سوريا، في حين قامت خلال اليومين الماضيين مجموعة كبيرة من مسلحي داعش بتسليم أنفسهم لقوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور شرقي الفرات، ليبلغ عددهم حوالي ٣٠٠ شخص بينهم مسلحون اجانب وعراقيون، ليتم فرزهم وتفتيشهم في احدى نقاط قوات سوريا الديمقراطية ونقلهم الى المعتقلات حيث سيعاملون كأسرى حرب بحسب ما أكدت القوات الديمقراطية الى حين مطالبة دولهم باستلامهم.
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