مساع لإجلاء مدنيين محاصرين شرق سوريا

أخبار الآن | الباغوز – سوريا (أ ف ب)

لا يزال عدد كبير من المدنيين محاصراً اليوم الخميس في البقعة الأخيرة التي يحتلها داعش في شرق سوريا.

وتسعى قوات سوريا الديمقراطية لإجلاء المدنيين المحاصرين تمهيداً لحسم معركتها ضد التنظيم الإرهابي وإعلان انتهاء "خلافة" أثارت الرعب طيلة سنوات.

وخرج الأربعاء مئات الأشخاص من البقعة المحاصرة في بلدة الباغوز، بمواكبة قوات سوريا الديموقراطية التي أفادت أن "مجموعات كبيرة" من المدنيين، ما تزال محاصرة مع مقاتلي التنظيم، في مساحة تقدّر بنصف كيلومتر مربع قرب الحدود العراقية.

وقال مصدر ميداني من قوات سوريا الديموقراطية لفرانس برس "كان يفترض أن تقلّ تلك الشاحنات دفعة جديدة من المدنيين إلا أنها عادت أدراجها فارغة حتى قبل أن تدخل البلدة. ولا نعرف الأسباب".

وينصب اهتمام قوات سوريا الديمقراطية حالياً على عمليات إجلاء المدنيين. ويسيطر التنظيم على عدد من المنازل والأراضي الزراعية في الباغوز حيث يتحصن مقاتلوه في أنفاق وأقبية.

وخرج مئات الأشخاص من رجال ونساء وأطفال الأربعاء من الباغوز.

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