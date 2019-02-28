بعد كارثة رمسيس ..حادث قطار جديد في مصر

أخبار الآن | القاهرة- مصر - (وكالات)

بعد ساعات من حادث مفجع وقع في محطة قطار السكك الحديدية الرئيسية في العاصمة المصرية، توفي شخص و أصيب 6 أخرون، إثر تصادم قطار بسيارة ربع نقل على خط سكة حديد “مطروح – الإسكندرية”

ونقل رجال الإسعاف المصابين إلى مستشفى العلمين المركزي. كما هرع رجال الأمن إلى موقع الحادث على الفور.

وكان قد نشب حريق هائل داخل محطة مصر، صباح اليوم، إثر اصطدام أحد جرارات القطارات بالصدادة الحديدية الموجودة على رصيف 6 بعد خروجه عن القضبان، ما أدى إلى انفجار "تنك البنزين"، وأسفر عن اشتعال النيران في الجرار والعربة الأولى والثانية بالقطار.

وخصصت وزارة التضامن الاجتماعي 80 ألف جنيه لأسر الضحايا وحالات العجز الكلي، و25 ألف جنيه للمصابين، مكلفة مديرية القاهرة ولجان الإغاثة المركزية بالوزارة؛ بالانتهاء من إجراء الأبحاث الاجتماعية للمصابين وأسر ضحايا الحادث.

وأعلنت وزارة الصحة، عن وفاة 20 مواطنًا وإصابة 40 آخرين في حريق محطة مصر، ونُقل المصابون إلى مستشفيي دار الشفاء، ومعهد ناصر كونهما "مستشفيات إخلاء"، إضافة إلى مستشفيات "الهلال، وشبرا، السكة الحديد" كمستشفيات إخلاء، موضحة أنَّ حالات المصابين تراوحت ما بين بسيطة إلى متوسطة، إضافة إلى بعض الحالات الدقيقة أغلبها كسور وحروق.



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