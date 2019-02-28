الشيخ محمد بن زايد ينشر صوره في سنغافورة

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)

نشر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صور زيارته الرسمية الى سنغافوة.

وكان في استقبال الشيخ محمد بن زايد عند وصوله حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة،

قام الشيخ حمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم بزيارة إلى مصنع شركة " غلوبل فاوندريز" لأشباه الموصلات في سنغافوة التابع لشركة مبادلة للاستثمار " مبادلة.

وكان في استقبال الشيخ محمد بن زايد لدى وصوله مقر المصنع..كيه تشاي آنغ نائب أول للرئيس والمدير العام لعمليات غلوبل فاوندريز في اسيا وأوروبا وعدد من المسؤولين.

واطلع الشيخ محمد بن زايد على أبرز برامج الشركة في مجال تصميم الرقائق الإلكترونية وتطويرها وتصنيعها ودورها في بناء قطاع حيوي ومتكامل للتكنولوجيا المتقدمة.

وشهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق خلال جولة في مرافق التصنيع التابعة لــ "غلوبل فاوندريز" .. عرضا حيا لتجربة تصنيع افتراضية من خلال استخدام التكنولوجية الواقعية الافتراضية لتصنيع منتجات متطورة من أشباه الموصلات في بيئة نظيفة وخالية من الملوثات.

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