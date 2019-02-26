الأمم المتحدة تعلن الوصول إلى مخازن المساعدات في الحديدة

أخبار الآن | جنيف – سويسرا (أ ف ب)



أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المنظمةَ الدوليةَ تمكنت من الوصول للمرة الأولى منذ أيلول/سبتمبر، إلى مخازن الحبوب قرب خط الجبهة في الحديدة باليمن.



وتأتي هذه المهمة بعد الاتفاق المبرم في السابع عشر من شباط/فبراير بين أطراف النزاع، حيث تأمل الأمم المتحدة بأن يتيحَ خفضُ التصعيد في الحديدة، وصولَ مساعداتٍ غذائيةٍ وطبيةٍ لملايين اليمنيين.

غوتيريش قال خلال مؤتمر للجهات المانحة لليمن في جنيف "لقد تلقيت للتو نبأ سارا. أخيرا تمكنا من الوصول الى مخازن مطاحن البحر الأحمر".

من جهته أوضح ناطق باسم برنامج الاغذية العالمي لوكالة فرانس برس إنها مهمة تقييم.

وقال ارفيه فيرهوسل "اليوم للمرة الاولى منذ أيلول/سبتمبر، تمكن فريق من برنامج الاغذية العالمي من الوصول الى موقع مطاحن البحر الاحمر الذي يوجد فيه 51 ألف طن من الحبوب، وهي كمية كافية لتأمين الغذاء لاكثر من 3,7 ملايين شخص على مدى شهر".

وأضاف "لم تصلنا بعد النتائج التقنية لهذا التقييم الذي تم اليوم ونأمل في التمكن من اعادة استخدام هذا الموقع في أقرب وقت ممكن".

واتّفقت الحكومة اليمنية مع المتمرّدين الحوثيين على المرحلة الأولى من انسحاب المقاتلين من مدينة الحديدة والتي تعتبر جزءا مهما من اتّفاق وقف إطلاق نار المبرم في أوائل كانون الأول/ديسمبر في السويد.

ويسري وقف إطلاق النار الهشّ في محافظة الحديدة وسط تبادل الحكومة اليمنية والمتمرّدين الحوثيين الاتّهامات بخرقه منذ دخوله حيز التنفيذ في 18 كانون الاول/ديسمبر.

ويشهد اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربيّة، حرباً منذ 2014 بين المتمرّدين الحوثيّين المدعومين من إيران والقوّات الموالية للرئيس اليمني المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي، تصاعدت في آذار/مارس 2015 مع تدخّل السعودية على رأس تحالف عسكري دعما للقوات الحكومية.

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