ميليشيا الحوثي تنسحب من ميناءين في اليمن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

قالت مصادر في الأمم المتحدة ومصادر يمنية إن ميليشيا الحوثي وافقت على الانسحاب من ميناءين غداً الاثنين الميليشيا ستنفذ الانسحاب من ميناء الحديدة الرئيسي في وقت لاحق، لمسافة كيلومتر عن ضاحية الكيلو 7 الشرقية في المدينة سيتم كخطوة ثانية.

وقالت ثلاثة مصادر إن القوات الحوثية ستنسحب خمسة كيلومترات من ميناءي الصليف، المستخدم للحبوب، ورأس عيسى، المستخدم للنفط، باعتبار ذلك خطوة أولى تم الاتفاق عليها مع الحكومة المعترف بها دولياً.

ويعد انسحاب القوات من الحديدة التي أصبحت حالياً محور الحرب الدائرة منذ ما يقرب من أربع سنوات أساسياً بالنسبة لجهود تقودها الأمم المتحدة لتجنب شن هجوم شامل على الميناء وتمهيد الطريق لإجراء مفاوضات سياسية.

وتحاول الأمم المتحدة إنقاذ اتفاق هدنة تم التوصل إليه خلال محادثات سلام جرت في ديسمبر كانون الأول بين الحوثيين وحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من السعودية. ووصلت تلك العملية إلى طريق مسدود بسبب الخلاف على الجهة التي ستتسلم السيطرة على الحديدة وهو ميناء على البحر الأحمر تدخل منه أغلب الواردات الغذائية للشعب اليمني البالغ عدده نحو 30 مليون نسمة.

وتسيطر ميليشيا الحوثي على الحديدة فيما توجد قوات يمنية يدعمها التحالف على مشارف المدينة.

وقال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني وهو كبير مفاوضي الحكومة المعترف بها دولياً إنه يجب التحقق من إعادة الانتشار المبدئية للحوثيين قبل المضي قدماً في باقي الإجراءات وفتح الممرات الإنسانية.

وأضاف لجريدة الشرق الأوسط في تصريحات نشرت يوم الأحد "هذا ما جرت مناقشته ووافقت عليه الحكومة اليمنية، على أن يجري التحقق من الإجراءات قبل الانتقال إلى الجزء الثاني".

اقرأ المزيد:

اليمن: ضبط أسلحة إيرانية بحوزة الحوثيين