تعيين الأميرة ريما بنت بندر سفيرة للرياض لدى واشنطن

أخبار الآن| الرياض - السعودية - (وكالات)

صدر أمر ملكي سعودي، السبت، بتعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير.

وبموجب أمر ملكي سعودي، تقرر تعيين الأمير خالد بن سلمان نائبا لوزير الدفاع بمرتبة وزير.

والأميرة ريما، ولدت بالرياض عام 1975، ولعائلتها تاريخ طويل في العمل الدبلوماسي، وخاصة تولي منصب سفير المملكة بالولايات المتحدة .

فوالدها بندر بن سلطان، الذي وصف في فترة ما بأنه "عرَّاب العلاقات الأمريكية السعودية"، شغل المنصب ذاته في واشنطن لنحو 22 عاما في بلد ترتبط به السعودية بعلاقات استراتيجية واستثنائية. إذ كان بن سلطان سادس من شغل هذا المنصب وبقى فيه بين عامي 1983 و2005.

كذلك تولى خالها تركي الفيصل المنصب ذاتها بين عامي 2005 و2007 كسابع سفير للمملكة في الولايات المتحدة.

أما خالها الأمير الراحل سعود الفيصل، فكان يُعرف بـ"أمير الدبلوماسية السعودية" على مدار أربع عقود، وهو أبرز وزير خارجية في عهد السعودية، وتوفي عام 2015.

وريما بنت بندر، ووفق إعلام محلي، حصلت على بكالوريوس في دراسات المتاحف من "جامعة جورج واشنطن" في الولايات المتحدة.

وعام 2014، صنفتها مجلة "فوربس الشرق الأوسط" ضمن قائمة "أقوى 200 امرأة عربية".

وفي العام ذاته، تم تضمينها في قائمة "أكثر الأشخاص إبداعًا" من قِبل مجلة "فاست كومباني" الأمريكية.

وشغلت مناصب في عدد من المجالس الاستشارية المحلية والعالمية، منها: المجلس الاستشاري لـ"المبادرة الوطنية السعودية للإبداع"، والمجلس الاستشاري العالمي لشركة "أوبر".

إقرأ أيضاً:

السعودية: تعيين الأمير خالد بن سلمان نائبا لوزير الدفاع