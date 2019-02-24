أمر ملكي بتعيين الأمير خالد بن سلمان نائبا لوزير الدفاع

أخبار الآن| الرياض - السعودية - (واس)

صدرت مراسم ملكية في المملكة العربية السعودية بتعيين الأمير خالد بن سلمان نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير، وتعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة للسعودية لدى الولايات المتحدة.

وفي مرسوم ملكي آخر، صدرت أوامر بصرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة.

ويأتي المرسوم الملكي تكريماً "لأبناء الوطن المعطاء من منسوبي القوات العسكرية كافة، وتقديراً لما بذلوه من جهود وقدموه من تضحيات فداء للدين والوطن" كما أوردت وكالة الأنباء السعودية واس.

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