شرم الشيخ تستعد لاستضافة أول قمة "عربية أوروبية"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يَفتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، يوم الأحد، أعمال القمة العربية - الأوروبية في مدينة شرم الشيخ، بحضور عدد من زعماء دول الاتحاد الأوروبي والقادة العرب، تحت شعار "الاستثمار في الاستقرار".

وبدأ القادة ورؤساء الوفود في التوافد إلى مدينة شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء، حيث وصل الرئيس الروماني الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي كلاوس يوهانيس ، الذي يَعقد لقاءَ قمة مع الرئيس السيسي قبيل انطلاق القمة.

ومن المقرر أن تشهد مدينة شرم الشيخ عددا من اللقاءات الثنائية والاجتماعات على هامش أعمال القمة.

وتنعقد القمة على مدى يومين، بمشاركة 49 دولة، "21 دولة عربية و28 دولة أوروبية"، ومن المرتقب أن تبحث مجموعة عدة قضايا مثل التجارة والاستثمار والهجرة ومكافحة الإرهاب وأزمات منطقة الشرق الأوسط.



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