ولي العهد السعودي إلى باكستان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

يصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الأحد الى باكستان، في مستهل جولة آسيوية تشمل ثلاث دول.



ورحب الشعب الباكستاني بزيارةِ ولي العهد إلى إسلام أباد، وأبدى مواطنون باكستانيون سعادتهم بهذه الزيارة التي وصفوها بأنها تحمل بشائر الخير لبلادهم.



في حين أطلق نشطاء في باكستان هاشتاغ pakistansmileagain# وصل إلى الترند وحمل رسائل محبة إلى ولي العهد والشعب السعودي، وعبّر من خلاله المشاركون عن محبتهم للمملكة، فيما عرض مغردون آخرون صوراً للأمير محمد بن سلمان تزين شوارع البلاد، وأخرى للعلمين السعودي والباكستاني.

كما شارك في الهاشتاغ نشطاء سعوديون بادلوا الشعب الباكستاني عبارات المحبة والأخوة والامتنان.

في حين أطلق نشطاء في باكستان هاشتاغ pakistansmileagain# وصل إلى الترند وحمل رسائل محبة إلى ولي العهد والشعب السعودي، وعبّر من خلاله المشاركون عن محبتهم للمملكة، فيما عرض مغردون آخرون صوراً للأمير محمد بن سلمان تزين شوارع البلاد، وأخرى للعلمين السعودي والباكستاني.

كما شارك في الهاشتاغ نشطاء سعوديون بادلوا الشعب الباكستاني عبارات المحبة والأخوة والامتنان.



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