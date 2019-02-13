حملة اعتقالات ودعوات لتجديد المظاهرات في السودان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم حملة اعتقالات طالت عدداً من المهنيين الذين تظاهروا أمام مراكز عملهم.

تجمع المهنيين السودانيين، دعا الفئات المهنية لتنفيذ وقفات احتجاجية جديدة، داخل مقارها، ضمن خطط التجمع للضغط على الحكومة في الخرطوم.

وكان أطباء مستشفى مدني العام بولاية الجزيرة وسط السودان هددوا بالتوقف عن العمل مساء الثلاثاء ما لم تطلق السلطات الأمنية في الولاية سراح اثنين من زملائهم الأطباء، كانا قد اعتقلا عقب الوقفة الاحتجاجية داخل المستشفى ظهر الثلاثاء.

يذكر أن التظاهرات كانت انطلقت في 19 ديسمبر احتجاجاً على الأوضاع المعيشية واعتراضاً على رفع سعر الخبز 3 أضعاف، إلا أنها تحولت إلى مطالب سياسية برحيل النظام والحكومة، في حين أكد الرئيس السوداني أن السبيل الوحيد للتغيير هو عبر الانتخابات، كما شدد الجيش مراراً أنه لن يسمح بانزلاق البلاد إلى الفوضى.

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