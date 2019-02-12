داعش يحتضر في آخر معاقله بسوريا

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده ستسيطر بشكل كامل على المناطق التي كان تنظيم داعش يتحصن فيها. يأتي ذلك، بعد إطلاق قوات سوريا الديمقراطية آخر معاركها ضد داعش .. التفاصيل في سياق التقرير التالي:

تتسارع التطورات الميدانية في ريف ديرالزور، بعد سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على أجزاء من أراض كان تنظيم داعش يتحصن فيها شمال شرق سوريا. وأطلقت قوات سوريا الديمقراطية معركة الحسم والتي تهدف إلى إنهاء وجود داعش في آخر جيب له شمال شرق البلاد.

يأتي ذلك وسط ترجيحات بأن تسحب الولايات المتحدة قواتها العسكرية من سوريا خلال أسابيع معدودة. الجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة العسكرية المركزية الأمريكية، قال إنه من المحتمل أن تبدأ الولايات المتحدة خلال أسابيع، سحب قواتها البرية من سوريا، طبقا لما أمر به الرئيس دونالد ترامب.

واستدرك فوتيل الذي يشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، بأن توقيت الانسحاب على وجه الدقة يتوقف على الوضع في سوريا. وفي سياق متصل، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التأكيد على أن الولايات المتحدة ستسيطر قريباً على 100 بالمئة من المناطق التي يحتلها داعش.

وقدر مسؤولون أمريكيون، بأن تنفيذ الانسحاب من سوريا بشكل كامل، قد يستمر حتى مارس/آذار أو أبريل/نيسان من العام الجاري، إلا أنهم احجموا عن تحديد جدول زمني دقيق في ضوء الأوضاع في ساحة القتال والتي يصعب التكهن بها.

وبدأت القوات الأمريكية في سوريا والتي يقدر عددها بنحو 2000 جندي، في سحب معداتها بالفعل، مع استمرار تقديم الدعم الكامل عبر التحالف الدولي لقوات سوريا الديمقراطية في حربها ضد داعش.

اقرا المزيد:

داعش ينتهي على الأرض وملاحق في ما تبقّى له